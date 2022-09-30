Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне — новый посол Киева на Ближнем Востоке

Максим Субх, новый спецпредставитель Киева, говорит, что премьер-министр Яир Лапид изменил тон, когда стал премьер-министром.

«Украина по-прежнему разочарована позицией Израиля в отношении российского вторжения в страну», — заявил на этой неделе новый посол Киева на Ближнем Востоке, но добавил, что Украина воодушевлена ​​гуманитарными усилиями израильского правительства и гражданского общества.

«Мы хотели бы услышать от Израиля более открытое и откровенное осуждение российской агрессии, особенно на политическом уровне, и мы хотел бы услышать эти заявления от высших политических деятелей Израиля», — заявил в воскресенье The Times of Israel спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

Субх, говорящий по-арабски, который был посланником Украины в Мавритании и Алжире, пока не был назначен на новый пост президентом Владимиром Зеленским в июле, также заявил, что премьер-министр Яир Лапид изменил свое мнение с тех пор, как три месяца назад занял пост премьер-министра.

«Мы знаем, что Лапид действительно критиковал проступки россии*, когда он занимал пост министра иностранных дел. Но когда он стал премьер-министром, его заявления становились все более и более осторожными», — сказал Субх.

На вопрос об утверждении Субха представитель Лапида категорически отверг его, указав, что МИД осудил во вторник результаты референдумов на оккупированных рф территориях Украины, заявив, что Иерусалим «признает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты референдумов в его восточных округах».

Субх добавил, что Украина «разочарована тем, что Израиль не готов и не принял участие в саммите Второй Крымской платформы». Встреча 23 августа, на которой присутствовали высокопоставленные чиновники из всех стран G7, ЕС, ООН и НАТО, дала западным лидерам возможность собраться вместе, чтобы осудить российское вторжение.

Посол также раскритиковал политику Израиля в отношении украинских беженцев в начале войны, назвав ее «действительно очень тревожной».

В марте министр внутренних дел Айелет Шакед ввела ограничение на въезд в страну украинских беженцев и потребовала от них заполнить форму, прежде чем отправиться в Израиль. Эти шаги вызвали резкую критику со стороны Украины, которая заявила, что нарушает визовое соглашение между двумя странами. БАГАЦ в конечном итоге отменил политику Шакед.

Касаясь отказа Израиля продавать оружие Украине, Субх сказал, что Украина «ожидает, что Израиль снимет эти ограничения и позволит компаниям-экспортерам, производящим военную технику, иметь возможность экспортировать это оборудование в Украину, чтобы помочь нашим вооруженным силам противостоять российской агрессии и быть более устойчивым».

Его критика перекликается с критикой других украинских официальных лиц на протяжении всей войны. В четверг посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал Армейскому радио, что «за последние семь месяцев мы не получали никакой военной помощи от Израиля… израильтяне говорят только об Умани».

Во время июньского выступления перед студентами Еврейского университета Зеленский посетовал , что «к сожалению, по большей части помощи, которую мы хотели бы получить от Израиля, мы не можем сказать, что получили какую-либо помощь».

Иерусалим избегает предоставления прямой военной помощи Киеву, включая наступательные вооружения или передовые оборонительные технологии, в попытке избежать разжигания кризиса с москвой. Он отправил каски, защитные жилеты, противоминные костюмы, противогазы и системы фильтрации хазматов.

Украинский дипломат похвалил Иерусалим за проукраинское голосование в ООН, в том числе резолюцию Генеральной Ассамблеи от 2 марта, поддержанную Израилем и осуждающую вторжение россии. В апреле Израиль также проголосовал за исключение россии из Совета ООН по правам человека.

Он также высоко оценил гуманитарную помощь, отправленную Израилем: «Израилю удалось направить в западные районы Украины полевой госпиталь, который действовал более шести недель. Также около 100 тонн гуманитарных грузов Украина получила напрямую от правительства Израиля».

Субх высоко оценил сотрудничество между израильскими и украинскими университетами, обучающие семинары для украинцев в Израиле в области психологии, образования и управления водными ресурсами, а также помощь международных еврейских организаций.

Спецпредставитель намекнул на возможность того, что усиление поддержки Израиля может привести к более благосклонной позиции Украины в ООН.

«Мы готовы обсудить все варианты дальнейшего сотрудничества и согласования наших позиций в ООН. Но сначала нам нужно увидеть практические шаги, предпринятые израильским правительством для осуждения российской агрессии», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский говорит, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля. По словам украинского президента, при этом Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны.

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает присоединения Израиля к международным санкциям, введенным против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

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