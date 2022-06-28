«Никогда этого не забуду»: генерального директора Pfizer растрогало посещение Яд ва-Шема

Генеральный директор компании, разработавшей первую вакцину от коронавируса, прибыл в Израиль за премией Генезис, которую он получит от президента Герцога.

Председатель и главный исполнительный директор фармацевтической компании Pfizer доктор Альберт Бурла вчера в понедельник посетил Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Бурла прибыл в Израиль, чтобы получить премию «Генезис», также известную как «еврейская Нобелевская премия», которая будет вручена ему завтра президентом Ицхаком Герцогом.

Pfizer CEO Albert Bourla visits Yad Vashem: Bourla is slated to be presented the Genesis Prize by President Isaac Herzog in Jerusalem on Wednesday. https://t.co/D4drIK9nAg JPost pic.twitter.com/D3wgWpGqla — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) June 27, 2022

Бурла, сын выживших в Холокосте из Салоников, был принят председателем Яд ва-Шем Дэнни Даяном. Они посетили Музей истории Холокоста, уделив особое внимание истории греческого еврейства и, в частности, Салоников, родного города Бурлы.

.@pfizer CEO, and @TheGenesisPrize laureate, @AlbertBourla visited Yad Vashem today to connect with his Jewish heritage. Dr. Bourla paid homage to the history & heritage of his people, and shared a personal meeting with a Shoah survivor. Read more here: https://t.co/eazJ9AWXqs pic.twitter.com/0B7eMf8wYU — Yad Vashem (@yadvashem) June 27, 2022

«Яд ва-Шем не похож ни на одно другое место, которое я посетил, — поделился доктор Бурла в конце визита, — это мощный и захватывающий опыт, который я никогда не забуду. С одной стороны, Яд ва-Шем является важным напоминанием о том, к чему могут привести антисемитизм и ненависть к другим, а с другой стороны, он представляет борьбу евреев во время Холокоста, а также мужество и стойкость выживших во время Холокоста».

Альберт Бурла родился в Салониках в 1961 году. Его родители пережили почти полное уничтожение греко-еврейской общины во время нацистской оккупации. Его мать была спасена от смерти, когда ее исключили из расстрельной команды в последнюю минуту после того, как зять его матери, нееврей, дал взятку нацистам, чтобы спасти ее.