Никто не хотел браться: израильский врач прооперировал украинку в лагере беженцев

В лагере беженцев Перемышль на украинско-польской границе сотрудники медицинского центра «Хадасса» продолжают помогать многим беженцам, нуждающимся в лечении.

«Каждый день сотни беженцев, вынужденных внезапно покинуть свои дома, проходят здесь. Многие не получали надлежащей медицинской помощи. Мы оказываем любую помощь, которую можем, любым возможным способом», — объяснил Хорхе Динер, исполнительный директор компании «Хадасса Интернэшнл».

В лагерной клинике персонал обязательно проводит первичное лечение. Когда требуются сложные операции или процедуры, истощенных пациентов направляют в больницы в Польше.

Но на этой неделе произошел необычный случай, когда Александра, 10-летняя девочка из Украины, пришла с семьей в клинику, прихрамывая и страдая от сильных болей. Семья сообщила медицинскому персоналу, что в течение двух месяцев она страдала от вросшего ногтя на пальце ноги, что вызвало глубокое воспаление, сопровождающееся сильной болью, которая больше не позволяет ей наступать на ногу. Она страдала и плакала без остановки в течение нескольких недель.

«Мать рассказала нам, что Александру несколько раз обследовали, пока семья была в бегах. Все понимали, как сильно она страдает, но никто не хотел брать на себя ответственность и оперировать девочку в сложных условиях лагерей беженцев», — сказал доктор Омер Ор, хирург-онкоортопед. При встрече с девочкой он понял, что на этот раз откладывать процедуру нельзя.

«Я собрал соответствующее оборудование, которое есть у нас в лагерной поликлинике, благодаря пожертвованиям, которые «Хадасса» собрала со всего мира. Я подготовил стерильное поле, и, что не менее важно, объяснил девочке и ее родителям, что я собираюсь сделать, — сказал он. — Операция проводилась под местной анестезией. Нога была обработана и перевязана для соблюдения стерильности. Были введены антибиотики для предотвращения образования послеоперационной инфекции. Это была командная работа».

Доктор заключил: «Но самым удивительным моментом для меня был момент, когда глаза девочки наполнились слезами, как только я закончил операцию. Она и ее мама не переставали благодарить меня за лечение, которое, наконец, спустя месяцы прекратило сильную боль в ноге».

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