Ницан Горовиц: Израиль оплатит авиаперевозку раненых украинцев

Министр здравоохранения Израиля заявляет, что позиция страны в отношении войны в Украине остается неизменной — Израиль будет помогать украинцам и осуждает агрессию рф.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что Израиль оплатит авиаперевозку раненых украинцев в Израиль для лечения.

Горовиц написал в твиттере, что он сказал своему украинскому коллеге Виктору Ляшко, что Израиль выделит миллионы шекелей на лекарства, которые будут отправлены непосредственно в Украину, и «позаботится о перелете раненых украинцев в Израиль на лечение — за наш счет».

Он также повторил, что Израиль осуждает «жестокое вторжение россии*».

«Это наша однозначная позиция, и мы подтверждаем ее делами», — говорит он.

По данным СМИ, Израиль рассматривает возможность переправить раненых украинских солдат в Израиль для лечения вместе с гражданскими лицами.

В предыдущие месяцы небольшое количество гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий, были доставлены в больницы Израиля по воздуху в рамках специальных операций, проведенных медицинскими спасательными группами и Министерством иностранных дел Израиля.

Курсор ранее писал, что минобороны Израиля выдало украинским войскам 2000 касок и 500 жилетов. Согласно решению министра обороны Бени Ганца, Министерство обороны сегодня утром выдало партию военной помощи украинской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!