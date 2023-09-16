Ноа Кирил ответила, кто управляет ее финансами и сколько у нее сейчас денег

Певица призналась, что траты у нее небольшие.

Популярная 22-летняя израильская певица Ноа Кирел честно рассказала о том, кто управляет ее финансами и хватает ли ей на жизнь денег, которые она зарабатывает своим творчеством.

Об этом она рассказала в интервью изданию Mako.

По словам Ноа Кирел, она понятия не имеет сколько у нее сейчас денег. Все финансовые обязательства взял на себя ее отец, который каждую субботу сидит и ведет подсчеты, чтобы на всех банковских счетах был порядок. Это его бизнес.

Певица призналась, что более-менее знает, сколько зарабатывает в месяц, но при этом тратит мало на свои нужны, потому что ей всего хватает. Основные покупки она совершает через интернет.

"Курсор" писал ранее, что за последний год 22-летняя израильская исполнительница Ноа Кирел заработала внушительную сумму, которую оценивают в 8-10 млн шекелей, а после успешного выступления на "Евровидении-2023" ее дела могут пойти еще лучше, ведь певица получает доход не только от концертов, но и рекламных контрактов.

Еще мы писали, что певица Ноа Кирел прокомментировала слова депутата Кнессета Моше Гафни, который с издевкой выразил готовность пожертвовать для нее немного одежды, намекая, что вещи исполнительницы не соответствуют ультраортодоксальным стандартам женской скромности.

Напомним, что после "Евровидения-2023" Ноа Кирел вернулась в Израиль и рассказала о "сумасшедшем опыте", который пережила на конкурсе, а также поделилась с поклонниками дальнейшими планами.

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