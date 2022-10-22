Ночью в Израиле произошло два ножевых нападения: ранен пограничник

Полиция начала расследование и арестовала уже двух подозреваемых.

В ночь на субботу, 22 октября, произошло два ножевых нападения, в ходе которых ранения получили трое мужчин. Среди пострадавших военнослужащий пограничной полиции (МАГАВ).

Об этом сообщает издание «Детали».

Первое нападение произошло в друзской деревне Далият эль-Кармель. Там был ранен 20-летний пограничник, который находился в тот момент в увольнительной. На место инцидента прибыла Служба скорой помощи (МАДА), оказала ему первую помощь на месте, после этого госпитализировала в медицинское учреждение «Кармель» в Хайфе. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Вместе с ним в больницу был доставлен еще один мужчина с легким ранением.

Сотрудники полиции начали расследование и арестовали двух подозреваемых. Ими оказались жители соседней деревни.

За несколько часов до этого произошел еще один ножевой инцидент только в деревне Джиср аз-Зарка. Был ранен 25-летний мужчина. Его доставили в больницу «Гилель Яффе» в Хадере. Состояние пострадавшего тяжелое, он был без сознания.

«Курсор» писал ранее, что военнослужащие пограничной полиции задержали на КПП у деревни Аль-Джиб, к северу от Иерусалима, 24-летнюю палестинку, имевшую при себе нож.

Еще мы писали, что палестинец, предположительно вооруженный ножом, был арестован военными на перекрестке Тапуа в Самарии.