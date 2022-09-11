Подозрение на попытку ножевого теракта возле Иерусалима: первые подробности и фото

Полиция сообщает, что 24-летняя палестинка была арестована после того, как подошла с ножом к контрольно-пропускному пункту Аль-Джиб на окраине Иерусалима.
Сотрудники пограничной полиции стреляли в воздух, и она выронила нож.
После стрельбы в воздух она была задержана и доставлена на допрос. В ходе предварительного следствия на месте она призналась, что приехала совершить нападение.
Ранее мы писали, что палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин. Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на военного.
Напомним также, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.