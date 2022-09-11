Подозрение на попытку ножевого теракта возле Иерусалима: первые подробности и фото

Военнослужащие пограничной полиции задержали на КПП у деревни Аль-Джиб, к северу от Иерусалима, 24-летнюю палестинку, имевшую при себе нож.

Полиция сообщает, что 24-летняя палестинка была арестована после того, как подошла с ножом к контрольно-пропускному пункту Аль-Джиб на окраине Иерусалима.

Сотрудники пограничной полиции стреляли в воздух, и она выронила нож.

לוחמי מג"ב עצרו פלסטינית שהתקרבה עם סכין שלופה למחסום אל-ג'יב ליד פסגת זאב, אין נפגעים @VeredPelman @SuleimanMas1 @carmeldangor

(צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/VI4sB0pTHn — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2022

После стрельбы в воздух она была задержана и доставлена ​​на допрос. В ходе предварительного следствия на месте она призналась, что приехала совершить нападение.

Ранее мы писали, что палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин. Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на военного.

Напомним также, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.