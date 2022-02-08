Ночью в овощном магазине Петах-Тиквы бросили гранату в сына известного певца

Стало известно, что сегодня ночью неизвестные бросили гранату в овощной магазин. Целью нападавших были не овощи и фрукты, а сын известного певца. Сотрудники медицинской службы оперативно прибыли на место происшествия, однако, никто не пострадал.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
30-летний сын певца по неизвестной пока причине уже не первый раз становится жертвой нападения — неделю назад он получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу для оказания помощи.
Сам певец, имя которого не называется, сам несколько раз попадал в тюрьму.
Полиция Петах-Тиквы на данный момент расследует обстоятельства происшествия.
Ранее Курсор писал о том, что экоактивисты предупреждают — будущая дорога в центре Израиля уничтожит важную климатическую зону.
Болото Полег к юго-востоку от Нетании, уступающее по размеру только болоту в долине Хула на севере Израиля, считается важным для дикой природы, включая перелетных птиц.
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