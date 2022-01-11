Полиция задержала троих жителей Яффо за то, что они закидали дом светошумовыми гранатами

Инцидент произошел прошлой ночью. К счастью, никто не пострадал.

Прошлой ночью полиция получила сообщение о том, что во двор дома на улице Этрог в Яффо были брошены две светошумовые гранаты, которые причинили незначительный ущерб без каких-либо жертв.

По подозрению в метании светошумовых гранат были задержаны трое подозреваемых, жители Яффо 26 и 27 лет, проживающие по соседству с пострадавшим домом.

На данный момент полиция ведет расследование обстоятельств правонарушения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле задержали чиновников, подозреваемых в коррупции в сфере строительства.

Два высокопоставленных чиновника были арестованы по подозрению в получении взяток в обмен на отмену штрафов. Полиция проводит расследование.

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