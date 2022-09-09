Ночью в пятницу зафиксировано четыре перестрелки, есть погибшие

Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования по четырем фактам стрельбы: в Ашдоде, в Хадере, недалеко от Кинерета и в галилейской деревне Джудейда-Макр.

В больницу «Ассута» в Ашдоде поступил пациент с пулевым ранением, пострадавшего доставили на машине в приемное отделение. Машина сразу скрылась. Врачи больницы пытались спасти раненого, но были вынуждены констатировать его смерть.

Об этом сообщают detaly.

В пресс-службе полиции заявили, что сигнал в 23:12 в четверг. Проводится расследование, пока нет информации, что стало причиной преступления, о задержании подозреваемых не сообщалось.

Недалеко от озера Кинерет, в арабской деревни Дабурия, во время перестрелки был тяжело 30-летний мужчина. Медики МАДА направили его в больницу «Ха-Эмек» в Афуле с тяжелым проникающим ранением. Врачи борются за его жизнь, состояние пациента тяжелое и нестабильное. Начато расследование, дополнительной информации полиция не сообщает.

Кроме того, полиция сообщила об инциденте со стрельбой в Хадере. В результате ранения в Медицинский центр Гилель Яффе доставлен 24-летний мужчина. Врачи сообщили, что состояние раненого характеризуют как от средней степени тяжести до тяжелого.

Также стрельба произошла в галилейской деревне Джудейда-Макр, где был ранен 29-летний местный житель. С травмами средней тяжести он был эвакуирован в Медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии. Полиция начала расследование дела.

Ранее Курсор писал, что в Цфате жестоко избили подростка, потому что тот не вернул 70 шекелей за наркотик.

Помимо этого, по всему Тель-Авиву решили развернуть дополнительные силы полиции. Это связано с задержанием палестинца, готовившего теракт.