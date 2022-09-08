По всему Тель-Авиву развернут полицию: чем это обусловлено

Полиция планирует развернуть дополнительные силы по всему Тель-Авиву, что обусловлено поиском новых подозреваемых после задержания вооруженного палестинца.

Это произойдет сегодняшним вечером, 8 сентября. Дополнительно развернуть силы правоохранителей хотят на фоне розыска тех, кто мог оказать помощь пойманному в Яффо палестинцу, которого подозревают в планировании теракта.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В Тель-Авиве вечер четверга считается одним из самых оживленных. К сожалению, в последние годы в нем часто фиксировались нападения на посетителей баров, клубов и кафе, а потому есть потребность в обеспечении безопасности израильтян.

Напомним, что патрульная полиция сегодня, 8 сентября, задержала подозрительного человека, у которого был автомат и взрывные устройства. Палестинского нелегала сразу задержали и отправили на допрос.

На место инцидента прибыли крупные силы полиции. Они проверили возле места задержания улицы, где могли находиться возможные сообщники террориста. Правоохранители задержали двух подозрительных граждан и сейчас изучают их возможность причастность к задержанному и планированию теракта.

Выяснилось, что арестованный собирался совершить теракт. Он оказался жителем Шлема, а в центр Израиля прибыл для того, чтобы устроить теракт в месте большого скопления людей. Также стало известно, что ранее его арестовывали после ножевого теракта в Иерусалиме, но преступника отпустили на свободу.

Ранее мы рассказывали, что в резиденции министра, поддерживаемого Хизбаллой, взорвалась бомба.

Также «Курсор» сообщал, что в Верхней Галилее евреи подрались со школьниками-черкесами, есть пострадавшие.

Помимо этого, недавно израильтянка, которую насиловали ее родители, подала в суд на государство.