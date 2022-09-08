Ослеп на один глаз: в Цфате жестоко избили подростка, потому что тот не вернул 70 шекелей за наркотик

В Цфате 17-летнего парня избили и забросали камнями, потому что он не вернул долг за каннабис в размере 70 шекелей.

Жертва насилия ослепла на один глаз. Сегодня, 8 сентября, прокуратура обратилась в мировой суд Тверии с обвинительным заключением против двух подозреваемых, которые покалечили подростка.

Об этом сообщает N12.

Согласно расследованию этого происшествия, к дому пострадавшего подошли двое молодых людей и угрожающе потребовали по телефону, чтобы тот вышел к ним и вернул 70 шекелей за приобретенную у них марихуану. Несовершеннолетний вышел на улицу и в него начали бросать заранее подготовленные камни.

Один из них попал 17-летнему в глаз, после чего он с криками от боли упал на землю. Однако, обвиняемых это не остановило и они продолжили избивать несовершеннолетнего. Потом на место происшествия прибыли медики и оказали пострадавшего первую помощь.

Из-за этого инцидента парень ослеп на один глаз. Полицейские задержали троих подозреваемых в причастности к нападению и предъявили обвинение двоим. Первое время жертва нападения и его родственники отказывались сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее мы рассказывали, что в Ашдоде чуть не умерла 2-летняя девочка, на дне трахеи которой чужеродный предмет. Родители ребенка думали, что это пита или творог, но оказалось, что они заблуждались.

Также «Курсор» сообщал, что двух жителей Беэр-Шевы задержали по подозрению в развращении детей. Они по отдельности приставали к 13-летнему мальчику и к двум 8-летним девочкам.

Помимо этого, по всему Тель-Авиву решили развернуть дополнительные силы полиции. Это связано с задержанием палестинца, готовившего теракт.