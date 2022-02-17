Ночью в Шхеме арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа

В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка.
К счастью, жертв среди наших солдат нет.
Видео с места происшествий опубликовал телеграм-канал Медиа Архив.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о перестрелке с солдатами ЦАХАЛа в Дженине: два человека убиты.
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