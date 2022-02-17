Еврейская учительница обвиняется в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних учеников

Уважаемая учительница и мать четверых детей 66-летняя Зивия Ротенберг обвиняется в неоднократном сексуальном насилии над несовершеннолетними. По словам ее адвоката, «она отвергает все эти обвинения».

На протяжении десятилетий Ротенберг была почитаемой учительницей начальной школы для девочек Бейт-Яаков в Иерусалиме.

В расследовании, которое будет опубликовано в пятницу в журнале Israel Hayom, приводятся показания пяти человек, которые рассказали, что Ротенберг преследовала их, оскорбляла и причиняла им вред.

Ротенберг, мать четверых детей, выросла в Иерусалиме в семье известной и влиятельной семьи в общине харедим. Ее дядя, покойный раввин Шломо Залман Ауэрбах, при жизни считался одним из величайших лидеров своего поколения.

Последние четыре года Ротенберг работала директором средней школы, расположенной в Рамат-Шломо — районе Иерусалима, названном в честь ее дяди.

Расследование пришло к выводу, что Ротенберг годами оскорбляла своих учеников, а также совершала сексуальное насилие над несовершеннолетними.

«Я появлялся почти раз в неделю в доме Зивии Ротенберг в районе Эзрат Тора в Иерусалиме, — описывает М., которому тогда было 14, а сейчас 39 лет. — Официальной целью встреч было укрепление моего мировоззрения, потому что у меня были вопросы веры … Большую часть времени я был с ней один в доме».

«Сначала мы просто вместе занимались и разговаривали, но потом она начала гладить меня поверх одежды. Потом начала обнимать, а дальше пошли поцелуи в губы и намеки секусуальную связь».

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