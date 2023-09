Нормализация отношений с саудовцами: СМИ узнали о тайном поручении Нетаниягу топ-чиновникам Израиля

Гражданский ядерный проект, которого Саудовская Аравия требует от США, будет находиться под американским контролем.

Израиль за кулисами работает с администрацией Байдена, чтобы найти схему, которая позволит создать гражданский ядерный проект в Саудовской Аравии под американским контролем в рамках возможной нормализации отношений между саудовцами и израильтянами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Israel is cooperating with the U.S. as they seek a compromise that could allow Saudi Arabia to become the second Middle Eastern country, after Iran, to openly enrich uranium https://t.co/wsxJIu0DwV

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 21, 2023