Нормализация отношений с саудовцами: СМИ узнали о тайном поручении Нетаниягу топ-чиновникам Израиля

Гражданский ядерный проект, которого Саудовская Аравия требует от США, будет находиться под американским контролем.

Израиль за кулисами работает с администрацией Байдена, чтобы найти схему, которая позволит создать гражданский ядерный проект в Саудовской Аравии под американским контролем в рамках возможной нормализации отношений между саудовцами и израильтянами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Israel is cooperating with the U.S. as they seek a compromise that could allow Saudi Arabia to become the second Middle Eastern country, after Iran, to openly enrich uranium https://t.co/wsxJIu0DwV — The Wall Street Journal (@WSJ) September 21, 2023

Согласно отчету, Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу вносит необходимые коррективы в администрацию Байдена, чтобы одобрить запрос Саудовской Аравии на разработку гражданского ядерного проекта на своей территории. Трехстороннее соглашение между США, Саудовской Аравией и Израилем может открыть путь к нормализации отношений между израильтянами и саудовцами, которую стороны открыто обсуждают уже давно.

Далее WSJ сообщает, что, по словам официальных лиц в Израиле и США, Нетаниягу приказал бригадному генералу Моше Адри, главе Комиссии по атомной энергии Израиля, и высокопоставленным чиновникам оборонного ведомства установить канал переговоров с американцами в попытке найти приемлемую для Израиля схему, которая позволила бы саудовцам разрабатывать ядерное оружие под американским контролем.

Отчет газеты появился через несколько часов после исторического интервью, данного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, в котором он впервые публично заговорил о возможности нормализации отношений с Израилем и выразил оптимизм по поводу возможности ее скорого достижения.

Курсор писал, что Нетаниягу обратился к генсеку ООН с настоятельным требованием.