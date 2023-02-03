Новое нападение на медработников: родители больного ребенка устроили разгром в «Асаф а-Рофе»

Трехмесячную девочку привезли с приступом одышки, но в момент приема пациента произошел конфликт с сотрудниками больницы.

В больнице «Асаф а-Рофа» произошло новое нападение на персонал во время приема пациента.

Об этом сообщает israelinfo.

Родители трехмесячной девочки привезли ее в больницу с приступом одышки. Они явно считали ситуацию серьезной. Однако медсестра осмотрела ребенка и определила, что срочного ничего нет. Родителей попросили подождать на улице, пока их не примет врач.

Мать и отец ребенка повели себя крайне агрессивно, атаковав медсестру и врача. Женщина толкнула стул в сторону медсестры, а потом швырнула монитор компьютера во врача.

Оба медработника получили ссадины, но лечения не потребуется. Мать ребенка задержала полиция, ее доставили в отделение для выяснения деталей происшествия.

Администрация больницы прокомментировала, что пациентов много, поэтому их сортируют по тяжести состояния.

В этом году медики уже организовывали предупредительную забастовку, выступая против насилия в больницах и требуя внимания к проблеме. Персонал детского отделения больницы «Сорока» неделю назад пострадал от нападения мужчины с палкой, тогда травмы получили четыре сотрудника.

Ранее Курсор писал про нападение на врача в больнице Сорока: как ответили медики.

Наш сайт информировал, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.