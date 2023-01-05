В Израиле сохраняется высокий уровень насилия в отношении медиков

В Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

Об этом сообщается в отчете аналитического центра Кнессета.

В стране сохраняется высокий уровень насилия в отношении медиков, но это не только израильский феномен. Данные многих стран также свидетельствуют о частых случаях нападения на работников системы здравоохранения.

Самыми «взрывоопасными» местами по-прежнему считаются отделения неотложной помощи. И чаще всего причиной нападений служит большая загруженность персонала, а из-за этого замедляется прием пациентов, которые попадают туда в стрессовых или экстренных ситуациях.

По данным полиции, с 2018 по 2021 год по фактам нападения на государственного служащего в медицинском учреждении возбуждено 433 дела в отношении 488 подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Она помогала мужчине одеться, когда он начал бить ее по голове.

Еще мы писали, что в Тель-Шеве в клинике мужчина, сопровождавший на прием свою мать, напал на секретаря клиники. Он потребовал немедленно прекратить обслуживать другого пациента и уделить внимание его матери.

Напомним, что житель Беэр-Яакова в возрасте 30 лет был арестован по подозрению в нападении с железным прутом на врача в городской больничной кассе.