Новое правительство намерено расширить действие «Норвежского закона»

Конституционный комитет Кнессета на следующей неделе проведет дебаты для утверждения этого закона.

Согласно правилам «Норвежского закона», любой депутат, получивший назначение на пост министра или его заместителя, может отказаться от своего депутатского мандата в пользу ближайшего члена из своего партийного списка. Правительство Нетаниягу намерено добиться изменения этих правил.

Об этом сообщает Walla.

На следующей неделе коалиция намерена продвигать расширение «Норвежского закона». Конституционный комитет во главе с депутатом Кнессета Симхой Ротман проведет дебаты для утверждения этого закона.

Согласно изменениям, использование договоренности будет расширено для крупных фракций, так что «потолок» больше не будет составлять пять членов Кнессета. Вместо этого во фракциях, количество членов которых составляет 18 и более, до трети членов фракции смогут прекратить свое членство.

Таким образом для партии «Ликуд», в которой 32 депутата Кнессета, 10 министров и заместителей министров смогут подать в отставку. Это существенное расширение законопроекта, который на протяжении многих лет подвергался резкой критике со всех сторон политического барьера. Если закон будет применяться полностью, то «Ликуд» сможет занять даже 42-е место в списке.

Оппозиция пока не отреагировала на это начинание.

Ранее Курсор писал, что Ганц обратился к Нетаниягу с предложением.

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