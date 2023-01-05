Шакед рассказала, почему присоединилась к коалиции Беннет-Лапид

«В сложившихся обстоятельствах не было другого выхода, кроме как присоединиться к правительству перемен (коалиция, сформированная Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом). Какую делегитимацию они с нами сделали?», — спросила бывший министр внутренних дел Айелет Шакед.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Израильская общественность голосует не в соответствии с реальными действиями, а скорее в соответствии с племенем или своей интуицией. Была очень агрессивная кампания, полностью основанная на лжи против уходящего правительства. Люди выступали против средств, которые мы переводили террористам, но сейчас Нетаниягу переводит миллиарды арабам», — сказала Шакед в интервью Maariv.

«В связи с этой кампанией у правой общественности было много гнева по отношению ко мне, и я заплатила цену. Человек на улице не спрашивает, какой министр справится лучше всего. Но я знала, что в правительстве перемен я заплачу высокую политическую цену, и я заплатила. Успех министра не всегда приносит политическое вознаграждение», — добавила она.

«Что касается планируемых реформ в судебной системе, то с некоторыми решениями я согласна, с некоторыми нет. Мы будем оценивать каждую реформу по существу. Я поддержала заменяющую статью большинством в 61 голос, но заменяющая статья должна быть включена в Основной закон. Однако я определенно против отмены судебного процесса над Нетаниягу», — отметила Шакед.

«Как бывший министр юстиции, я также знала, как работать с системой назначения, которая существует в Верховном суде. «Ликуд» может продвигать свою повестку дня с помощью существующей системы. До сих пор я не понимала, зачем нужно менять что-то», — добавила она.

Ранее Курсор писал, что Шакед ведет переговоры о вступлении в Ликуд. Попытка Айелет Шакед присоединиться к партии Ликуд даст ей возможность продолжить политическую карьеру в будущем.

Курсор также сообщал, что Шакед временно покидает политическую сцену. Министр внутренних дел Айелет Шакед рассказала о прошедших выборах и своих планах на будущее.