«Мы находимся в чрезвычайном положении»: Ганц обратился к Нетаниягу с предложением

Лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц в четверг утром призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу сформировать комитет, состоящий из депутатов как от коалиции, так и от оппозиции, чтобы в течение полугода прийти к широким соглашениям по судебной реформе.

«Мы находимся в чрезвычайном положении — Нетаниягу должен решить, хочет ли он нарушить правила игры или сохранить Государство Израиль. Мы будем бороться с предложением, которое направлено на превращение Израиля в пустую демократию и отмену ценностей Декларация независимости», — сказал Ганц на конференции в Рейхмановском университете.

Предложение Ганца поступило после того, как в среду вечером министр юстиции Ярив Левин объявил о своем плане правовой реформы.

Ганц сказал в своем выступлении, что, если план будет принят, он «изменит режим в Израиле».

«Если в Государстве Израиль будет принята оговорка о приоритете с большинством в 61 голос; если юрисконсульты будут подчиняться власти политиков, а не закона; если судьи будут избираться политическим коалиционным большинством и будут зависеть от него а если полномочия Верховного суда аннулировать радикально неразумное поведение будут упразднены, крепость действительно падет. Красная черта будет пересечена, и Израиль станет пустой демократией», — сказал Ганц.

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