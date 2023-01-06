Новое правительство не будет препятствовать росту цен на газ — СМИ

Через два дня после приведения к присяге нового кабинета Нетаниягу цены на газ и другие товары выросли.

Приведение к присяге шестого правительства Нетаньяху, состоявшееся в прошлый четверг, предотвратило возможность отмены повышения цен на продукты, которые зависят от решений правительства. Это привело к скачкам цен на израильском рынке уже на этой неделе.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что, во-первых, выросли цены на бензин для автомобилей. Кроме того, цены на электроэнергию выросли на 8,2%, налог на имущество увеличился на 1,4%, также повысился тариф на воду.

Предыдущий министр финансов Авигдор Либерман пытался продолжить субсидирование, но из-за отсутствия бюджетного источника ему это не удалось, поэтому цена литра бензина снова выросла.

Накануне выборов Биньямин Нетаниягу пообещал работать над тем, чтобы заморозить эти цены как минимум на год. Однако долгие переговоры о формировании правительства помешали ему выполнить свое обещание.

При этом Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич не проявляли желания отсрочить повышение цен до прихода нового правительства и не пытались его предотвратить.

Кроме того, председатель временного финансового комитета, депутат Кнессета Моше Гафни, взявший на себя обязательство решить вопрос о стоимости жизни и ответственности правительства в этих областях, не предпринял никаких действий для предотвращения этого повышения.

«Представители бизнес-сектора также были приглашены на обсуждение стоимости жизни, которое должно было состояться в минувший вторник с председателем ассоциации производителей. Несмотря на это, обсуждение было отложено во второй раз», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, с 1 января 2023 года максимальные цены более чем на 1500 рецептурных лекарств с контролируемыми патентами снизились в среднем на 7,47% по сравнению с их ценой в 2022 году.

Тауже Курсор писал о том, что авиакомпания El Al на пять дней снизила цены билетов на разные направления.