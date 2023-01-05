Авиакомпания El Al на пять дней снизила цены билетов на разные направления

Цены указаны для билетов типа Lite, которые не включают багаж и выбор места.

Крупнейшая авиакомпания Израиля El Al с сегодняшнего дня, 5 января, снизила стоимость билетов на полеты в 25 разных направлений. «Распродажа» продлится всего несколько дней, до 9 января (включительно).

Авиаперевозчик предлагает приобрести билеты с 05.01 по 28.02 по сниженным ценам, кроме США и Йоханнесбурга (с вылетом до 11.03).

Желающие могут купить билеты в Ларнаку (Кипр), билеты стартуют от 99 долларов (туда и обратно), в Салоники (Греция) и Шарм-эль-Шейх (билеты от 125 долларов).

Рейсы, выполняемые Sun Dor из группы El Al, будут отправляться в Бухарест, Афины, Тбилиси, Вену, Мюнхен, Париж, Барселону, Прагу, Лондон, Мадрид и другие города.

Цены указаны для билетов типа Lite в туристическом классе, которые не включают багаж и выбор места, за исключением пунктов назначения в США.

«Курсор» писал ранее, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Еще мы писали, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Напомним, что итальянский авиаперевозчик AeroItalia объявил об открытии еще одной линии из Тель-Авива. С апреля 2023 года граждане смогут прямым рейсом попасть в столицу Тосканы – Флоренцию.