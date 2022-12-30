Ганц осудил действия оппозиции во время выступления Нетаниягу

Бывший министр обороны заявил, что против призывов к разжиганию огня «в условиях демократии, которую нужно уметь уважать».

Министр обороны предыдущего правительства Бени Ганц в четверг вечером категорически осудил поведение членов оппозиции во время приведения к присяге нового правительства на пленуме Кнессета.

Ганц заявил, что он «осуждает прерывание выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу и призывы к разжиганию огня в условиях демократии, которую нужно уметь уважать».

Такое заявление Ганца не очень понравились представителям оппозиции. Депутат от «Еш Атид» Карин Эльхарер ответила: «Ави Маоз и Итамар Бен-Гвир присягнули правительству, которое кажется самым крайним и дискриминационным, но для него было важно осудить вмешательство в выступление Нетаниягу».

אבי מעוז ואיתמר בן גביר מושבעים לממשלה שמסתמנת כהכי קיצונית ומפלה, אבל חשוב היה לו לגנות את ההפרעות לנתניהו. https://t.co/I4x6wsKXHU — קארין אלהרר Karine Elharrar (@KElharrar) December 29, 2022

В «Лагере государственников» ответили, что в подъеме права на власть виновата партия «Еш Атид». «Возможно, вы забыли, а мы нет. Из-за вас и из-за Лапида есть Бен-Гвир. В кого вы целитесь, в худшем случае это умышленно, а в лучшем — упущение , что задавили МЕРЕЦ ниже процента блокировки, действовали против блока партии безответственно и нагло. Это люди из вашей партии. Мы не примем от вас моральной проповеди», — заявили они.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей».

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