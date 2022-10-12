Европейский Союз отреагировал на соглашение между Ливаном и Израилем

Европейский союз заявил, что «готов продолжать развивать партнерские отношения с Израилем и Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на общее благо».

Европейский союз приветствует достигнутое сегодня на переговорах между Ливаном и Израилем соглашение об определении морской границы между ними.

«Европейский союз высоко оценивает конструктивный дух Израиля и Ливана в этих усилиях и роль Соединенных Штатов в этом процессе.

Соглашение, достигнутое обеими сторонами, является важной вехой. Его реализация будет способствовать стабильности и процветанию как стран, так и всего региона. Призываем стороны продолжать действовать справедливо и конструктивно, в том числе в направлении сотрудничества и регионального развития в сфере энергетики, что особенно важно в условиях вызовов международной безопасности и глобального энергетического кризиса. Европейский союз готов продолжать развивать партнерские отношения с Израилем и Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на общее благо», — гласит заявление ЕС.

Ранее Курсор писал, чтостало известно о реакции Беннета на просьбу Шакед наложить вето на сделку с Ливаном.