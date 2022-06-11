Новые подробности ДТП в Ришон ле-Ционе

В результате ДТП, которое было устроено арабами-бедуинами, погиб доброволец полиции, который более 15 лет занимался поддержанием порядка на дорогах.

Водитель, который насмерть сбил добровольца полиции Амихая Кармели сегодня утром в Ришон ле-Ционе, был в состоянии алкогольного опьянения. Более того, под воздействием алкоголя были также и пассажиры. За несколько минут до происшествия автомобиль проехал несколько перекрестков на красный свет.

Напомним, что четверо арабов-бедуинов устроили ДТП, а затем попытались скрыться с места преступления. В результате был сбит также доброволец полиции 46-летний Амихай Кармели. У него остались супруга и дети.

Всех подозреваемых уже задержала полиция.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве в ДТП погиб 10-летний мальчик. Мальчик, ехавший на скутере, был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и доставили его, проводя реанимационные мероприятия, в городскую больницу Бейлинсон.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в бассейне иерусалимского района Рамот произошло страшное ЧП.

Еще раньше Курсор сообщал, что возле Ган-Явне произошло страшное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. На место вызвали бригаду памаредиков МАДА, чтобы те оказали помощи пострадавшим.