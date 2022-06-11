Стало известно имя полицейского добровольца, сбитого насмерть арабами в Ришон ле-Ционе

Покойный полицейский был волонтером, который более 15 лет пожертвовал дорожному управлению, он был настоящим профессионалом и смелым гражданином нашей страны.

Разрешено к публикации: покойный майор Амихай Кармели был добровольцем, которого сбили арабы на автомобиле насмерть, во время полицейской операции в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

У покойного Амихая, которому на момент смерти было 46 лет, остались жена, двое детей, отец и два брата.

Начальник отдела дорожного движения Иегуда Бен-Атар: «Это очень серьезный инцидент, во время которого покойный майор Амихай Кармели встал на стражу, защищая участников дорожного движения. Покойный полицейский был волонтером, который более 15 лет пожертвовал дорожному управлению, он был настоящим профессионалом и смелым гражданином нашей страны».

Четверо арабов, находившихся в состоянии алкогольного опьянение, отправлены под стражу и ожидают суда. Полиция начала расследование.

Ранее наш сайт сообщал, что арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде. Учащиеся средней школы ешивы, совершающие поездку по городу, вызвали полицию после того, как на них напали с помощью перцового баллончика. Ни один нападавший не был арестован.

Кроме того, мы писали, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.