Новые полномочия для министра безопасности: адвокат «Оцма Иегудит» рассказал о переговорах с Ликудом

«В нынешнем виде — это политическое кладбище. Когда полномочий нет, изменить что-то невозможно», — считают в партии Бен-Гвира.

Во вторник адвокат Ханмал Дорфман, член коалиционной переговорной группы от имени «Оцма Иегудит», рассказал о темах переговоров с Ликудом, официальное начало которых будет только 9 ноября.

Дорфман сообщил: «Есть договоренность между всеми, кто хочет добиться приведения к присяге правительства как можно быстрее, а пока нам нужно заранее достичь принципиальных и полных договоренностей. С завтрашнего дня мы начинаем марафонские обсуждения».

«Оцма Иегудит», по словам адвоката, запросила кроме портфеля министра внутренней безопасности для Бен-Гвира также портфели образования, транспорта и еще один портфель, всего три портфеля.

По поводу полномочий министра МВД Дорфман заявил: «Мы потребуем новых полномочий, поскольку в нынешнем виде — это политическое кладбище. Когда полномочий нет, изменить что-то невозможно».

Вчера, 7 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался Бен-Гвиром, который вернулся из отпуска в Эйлате. Бен-Гвир прокомментировал, что «встреча прошла в хорошей атмосфере».

«С божьей помощью мы создадим полноценное правое правительство. Мы будем защищать солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан», — заявил Бен-Гвир.

Ранее Курсор писал о встрече Бен-Гвира с Нетаниягу: Мы сделаем все, чтобы сформировалось правое правительство.

Кроме того, мы информировали о разногласиях между Лапидом и Ганцем: политики не разговаривают после выборов.