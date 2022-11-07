Бен-Гвир на встрече с Нетаниягу: Мы сделаем все, чтобы сформировалось правое правительство

Политик утверждает, что будет защищать солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан Израиля.

Депутат Кнессета и председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир встретился в понедельник, 7 ноября, в Цитадели Зеева в Тель-Авиве с председателем Ликуда и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«С божьей помощью мы создадим полноценное правое правительство, мы будем защищать солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан Израиля. Мы сделаем все, чтобы сформировалось полноценное правое правительство», ‒ сказал Бен-Гвир.

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвир во время встречи с Нетаниягу может выдвинуть свои требования о вступлении в должность министра и формировании правительства. Также журналисты пишут, что политик может потребовать ухудшить условия содержания террористов в тюрьмах. В частности, речь идет о прекращении специального питания.

Также «Курсор» сообщал, что Гафни и Смотрич отказали Нетаниягу в просьбе о двухэтапных коалиционных переговорах.

Помимо этого, недавно председатель партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич высказался о футбольном вопросе. Он направил письмо председателю правления футбольной лиги Эрезу Кальфону, где сказал, что проведение футбольных матчей в Шаббат – «антидемократический, неспортивный и антиврейский» шаг.

Смотрич утверждает, что Кальфон игнорирует большую аудиторию игроков, детей и семей, которые соблюдают Шаббат и традиции Израиля. Он затронул возможные оперативные и практические меры по проведению футбольных матчей вне Шаббата, а также предложил проводить «праздничные и семейные циклы во время израильских праздников».