Разногласия между Лапидом и Ганцем: политики не разговаривают после выборов

«Это громкий провал», — заявил Ганц о деятельности Лапида перед выборами, который, по его мнению, должен был позаботиться об объединении арабских партий, а также МЕРЕЦ и Аводы.

После провала на выборах блока Лапида между ним и Ганцем отмечается полный разлад.

Яир Лапид и Бени Ганц обвиняют друг друга в поражении и даже не разговаривали после выборов.

Также сообщается, что Яир Лапид не контактирует и с лидерами других партий блока.

В офисе Лапида прокомментировали: “Что касается безопасности государства, Ганц и Лапид работают отлично”.

На прошлой неделе Бени Ганц резко обрушился с критикой на главу партии “Еш Атид”: “Лапид не смог управлять блоком. При таком же голосовании мы могли бы добиться результата 61 — 59 в нашу пользу. Но Лапид руководил кампанией с подиума, а не находился в поле. Пока Ганц и другие партийные лидеры отправлялись в поля и работали с избирателями, Лапид был занят распорошением голосов блока. В настоящее время блок перемен и арабские партии получили больше голосов, чем блок Нетаниягу”.

Ганц обвинил Лапида, что тот не позаботился об объединении арабских партий, а также МЕРЕЦ и Аводы. Если бы он позаботился о соглашении по избыточным голосам и призвал к голосованию за МЕРЕЦ, то партия прошла бы избирательный барьер.

«Это громкий провал», — заявил Ганц.

Официальный представитель партии “Еш Атид” так ответил на его обвинения: “Бени Ганц вместо того, чтобы сотрудничать с Яиром Лапидом, был одержим собой. В то время как премьер-министр Лапид вел позитивную и уважительную кампанию по отношению ко всем партнерам по блоку и ради страны, Ганц разглагольствовал о воображаемом правительстве. Количество его мандатов отражает то, что общественность думает о нем”.

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