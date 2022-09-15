Новые столкновения возле Дженина: ликвидирован один террорист

11:09, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
террорист фото
Фото: depositphotos.com

Солдат ЦАХАЛа, работавших над разметкой домов террористов для последующего разрушения, обстреляли палестинские боевики.

Силы безопасности работали сегодня утром над разметкой домов террористов, убивших офицера ЦАХАЛа Бара Фалаха, для последующего разрушения. Кроме того, солдаты продолжили операцию по аресту разыскиваемых подозреваемых в Иудее и Самарии.

В ходе операции силовики задержали родственника одного из террористов.

На месте происшествия произошли нарушения порядка, и в перестрелке был убит террорист Палестинской администрации (ПА), который бросал зажигательные бомбы в солдат и пытался причинить им вред.

Напомним, что в среду был ликвидирован один из двух террористов, ответственных за смерть Фалаха. Позже выяснилось, что он был сотрудником сил безопасности Палестинской автономии.

Этот террорист, Ахмад Айман Ибрагим Абад, служил в разведывательном управлении Палестинской автономии. В последние месяцы Абад публиковал заявления в поддержку террористов. Только недавно он завершил военную подготовку, и ЦАХАЛ опасается, что его будут рассматривать как пример для других новобранцев в силах безопасности ПА.

Курсор писал ранее, что 13 сентября к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний  офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.

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Автор материала:
Ирен Давид
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