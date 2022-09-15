Новые столкновения возле Дженина: ликвидирован один террорист

Силы безопасности работали сегодня утром над разметкой домов террористов, убивших офицера ЦАХАЛа Бара Фалаха, для последующего разрушения. Кроме того, солдаты продолжили операцию по аресту разыскиваемых подозреваемых в Иудее и Самарии.

В ходе операции силовики задержали родственника одного из террористов.

На месте происшествия произошли нарушения порядка, и в перестрелке был убит террорист Палестинской администрации (ПА), который бросал зажигательные бомбы в солдат и пытался причинить им вред.

Напомним, что в среду был ликвидирован один из двух террористов, ответственных за смерть Фалаха. Позже выяснилось, что он был сотрудником сил безопасности Палестинской автономии.

Этот террорист, Ахмад Айман Ибрагим Абад, служил в разведывательном управлении Палестинской автономии. В последние месяцы Абад публиковал заявления в поддержку террористов. Только недавно он завершил военную подготовку, и ЦАХАЛ опасается, что его будут рассматривать как пример для других новобранцев в силах безопасности ПА.

Курсор писал ранее, что 13 сентября к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.