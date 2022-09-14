Перестрелка под Дженином: обнародовано фото погибшего офицера ЦАХАЛа

Офицер ЦАХАЛа был убит в перестрелке с двумя вооруженными палестинцами недалеко от деревни Джалма к северу от города Дженин в Самарии.
Инцидент начался около 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили двух подозреваемых, приближавшихся к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста.
Силы окружили подозреваемых и приблизились к ним на несколько метров, чтобы произвести процедуру ареста.
Около 2:30 двое террористов открыли огонь по ЦАХАЛу, смертельно ранив офицера. Он успел выстрелить в сторону боевиков, прежде чем был ранен.
«К сожалению, прошлой ночью мы потеряли офицера ЦАХАЛа в ходе оперативной операции против палестинских террористов, — сказал начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави в среду утром. — Разделяю горе семьи и супруги офицера и посылаю им силы».
Позже ЦАХАЛ разрешил опубликовать фото и имя погибшего. Это 30-летний Бар Фалах из Нетании.
Ранее Курсор писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином.