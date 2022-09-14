Перестрелка под Дженином: обнародовано фото погибшего офицера ЦАХАЛа

Стрельба произошла на фоне резкого обострения напряженности в регионе в последние недели, когда израильские силы активизировали рейды с арестами и другие контртеррористические мероприятия.

Офицер ЦАХАЛа был убит в перестрелке с двумя вооруженными палестинцами недалеко от деревни Джалма к северу от города Дженин в Самарии.

Инцидент начался около 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили двух подозреваемых, приближавшихся к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста.

Силы окружили подозреваемых и приблизились к ним на несколько метров, чтобы произвести процедуру ареста.

Около 2:30 двое террористов открыли огонь по ЦАХАЛу, смертельно ранив офицера. Он успел выстрелить в сторону боевиков, прежде чем был ранен.

«К сожалению, прошлой ночью мы потеряли офицера ЦАХАЛа в ходе оперативной операции против палестинских террористов, — сказал начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави в среду утром. — Разделяю горе семьи и супруги офицера и посылаю им силы».

Позже ЦАХАЛ разрешил опубликовать фото и имя погибшего. Это 30-летний Бар Фалах из Нетании.

אנחנו כואבים יחד איתכם את נופלו.

יהי זכרו של בר ברוך. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) September 14, 2022

בוקר קשה מאוד.

אני שולח מעומק ליבי תנחומים למשפחתו של רס״ן בר פלח ז״ל. בר שירת כסגן מפקד סיירת הנח״ל ויצא הלילה לפעילות מבצעית סמוך לג׳נין. הוא פעל בגבורה יוצאת דופן כדי לחזק את ביטחון אזרחי ישראל ונפל באופן טרגי בהיתקלות עם מחבלים. עם ישראל עומד כולו לצד משפחתו, יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/s7TottYRDo — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 14, 2022

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином.