Первый пошел: назначенный министр сложил полномочия депутата Кнессета

Министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху в пятницу, 30 ноября, подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

В соответствии с “норвежским законом” освободившееся место Элияху в Кнессете займет следующий представитель списка партии “Оцма Иегудит” Ицхак Кройзер.

Как сообщал Курсор, в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.

Также Курсор информировал о том, что Курсор, специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.