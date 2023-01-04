Новый министр обороны пообщался с главой Пентагона: основные тезисы

Министр обороны Йоав Галант провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает портал Mako.

В частности, Галант подчеркнул важность особых связей между Израилем и США, основанных на общих ценностях и интересах. Министр обороны также выразил приверженность углублению военного, силового и технологического сотрудничества между системами безопасности двух стран.

Также Галант подчеркнул готовность Израиля сделать все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, которое угрожает Государству Израиль и всему миру, и подчеркнул необходимость сотрудничества международного сообщества по этому вопросу.

Министры обсудили вклад «Соглашений Авраама» в стабильность безопасности на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что они будут работать над углублением и расширением связей с другими странами региона.

Кроме того, Галант поблагодарил американскую администрацию и министра обороны за их приверженность безопасности Израиля и сохранению его оперативного преимущества на Ближнем Востоке.

Как сообщал Курсор, Белый дом выступает против любых шагов, которые могут нарушить статус-кво в святых местах Иерусалима. Об этом заявил посол США в Израиле Том Найдс, комментируя посещение министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром территории Храмовой горы.

«Пусть будет ясно — мы заинтересованы в сохранении статус-кво, и любые действия, препятствующие этому, неприемлемы. Мы четко заявили об этом израильскому правительству», — сказал Найдс.

Ранее Курсор писал о том, что новый министр обороны Йоав Галант в понедельник, 2 января, принял решение о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на должность генерального директора Министерства обороны.