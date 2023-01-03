Появилась реакция США на посещение Бен-Гвиром Храмовой горы

По словам американского посла, Белый дом заинтересован в сохранении статус-кво, и «любые действия, препятствующие этому, неприемлемы».

Белый дом дал понять израильскому правительству, что выступает против любых шагов, которые могут нарушить статус-кво в святых местах Иерусалима.

Об этом в интервью порталу Walla заявил посол США в Израиле Том Найдс, комментируя посещение министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром территории Храмовой горы.

«Пусть будет ясно — мы заинтересованы в сохранении статус-кво, и любые действия, препятствующие этому, неприемлемы. Мы четко заявили об этом израильскому правительству», — сказал Найдс.

Как сообщал Курсор, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Бен-Гвир заявил: «Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой».

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

В частности, раввин Ицхак Йосеф пишет, что кошерный представитель израильского правительства должен следовать указаниям Главного раввината, запрещающего ему подниматься на гору.

Также мы информировали, что Бен-Гвир рассказал, как вернет безопасность на улицы. Новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».