Йоав Галант назначил нового гендиректора Минобороны

По словам нового министра, это «выдающийся командир и качественный менеджер».

Новый министр обороны Йоав Галант в понедельник, 2 января, принял решение о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на должность генерального директора Министерства обороны.

Об этом сообщает портал Maariv.

«Выдающийся командир и качественный менеджер. Я убежден, что его знакомство с системой безопасности на всех уровнях позволит ему быстро интегрироваться», — отметил Галант.

Как известно, Эяль Замир прослужил 38 лет в Армии обороны Израиля на различных руководящих боевых и командных должностях.

Как сообщал Курсор, в конце декабря новый министр обороны Йоав Галант встретился с Бени Ганцем.

«Безопасность Израиля превыше всех противоречий, я договорился с депутатом Кнессета Ганцем, что мы будем поддерживать связь и в дальнейшем», — сказал он.

Уходящий министр обороны, в свою очередь, отметил, что Государство Израиль сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности, «и я уверен, что опыт Йоава и доверенная ему стабильная и надежная система безопасности очень помогут ему в его роли».

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.