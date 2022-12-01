Новый опрос показал, доверяют ли израильтяне системе образования в государстве

В течение последнего месяца политики из правого блока спорили из-за различных портфелей в новом правительстве. Тем не менее, одной из областей, о которой назначенные министры редко упоминали в своих переговорах, была область образования.

У того, кто в конечном итоге возглавит министерство образования, будет много работы, и, согласно новому опросу, проведенному Фондом Трампа и опубликованному Исраэлем Хайом, родители Израиля не считают, что любой, кто займет этот пост, будет в состоянии сделать эту работу.

Опрос показал, что 42% родителей не верят, что система образования проведет существенные реформы, необходимые для того, чтобы она могла вводить новшества и меняться.

Израильские родители считают образование чрезвычайно важным для будущего государства, уступающим только стоимости жизни и даже более важным, чем национальная безопасность. При этом общее отношение к системе образования скорее негативное: 76% родителей, принявших участие в опросе, выразили низкую удовлетворенность работой системы образования.

Опрос также показал, что 64% ​​родителей обеспокоены большим количеством детей в классах, а 71% считают, что школы заботятся только об оценках и перестали обучать учащихся ценностям. Что касается качества образования, 51% заявляют, что учителя «недостаточно хороши».

Кроме того, 57% родителей считают, что учебные программы в школах не имеют отношения к 21 веку, и это заявление уже было сделано несколькими органами, в том числе Государственным контролером.

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