Новый опрос показал, сколько американцев рассматривают Израиль как союзника

Больше всего Израиль поддерживают республиканцы.

Пока президент США Джо Байден готовится встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на этой неделе в Нью-Йорке, новый опрос показал, что, хотя американцы в целом рассматривают Израиль как партнера или союзника, многие задаются вопросом, действительно ли жесткое правительство Нетаниягу разделяет американские ценности.

О результатах опроса, проведенного Центром исследований по связям с общественностью Associated Press и NORC, пишет The Times Of Israel.

По данным опроса, около 4 из 10 американцев назвали Израиль партнером, с которым США должны сотрудничать, но они также заявили, что Израиль не разделяет интересы и ценности США. Только около 3 из 10 заявили, что Израиль является союзником, разделяющим интересы США.

Республиканцы (44%) чаще, чем демократы (25%), называли Израиль союзником с общими ценностями. Примерно двое из десяти американцев назвали Израиль соперником или противником США.

США предоставляют Израилю более 3 миллиардов долларов в год в виде военной и другой помощи, и тесные отношения сохраняются на протяжении десятилетий, несмотря на нередкие разногласия по поводу политики, особенно по поводу Ирана и обращения с палестинцами.

В целом 61% американцев не одобряют то, как Байден решает израильско-палестинский конфликт, и только 35% одобряют.

Многие американцы не видят необходимости в том, чтобы США меняли свою позицию в израильско-палестинском конфликте. Примерно 4 из 10 американцев, или 44%, заявили, что США оказывают Израилю необходимую поддержку в конфликте, в то время как 27% заявили, что они чересчур поддерживают Израиль, а 23% оказывают недостаточную поддержку.

Примерно такой же процент, 42%, сказали, что палестинцам оказывается правильная поддержка, при этом 30% сказали, что хотят большей поддержки, а 21% хотят меньше.

Среди республиканцев 34% заявили, что хотели бы, чтобы США оказали большую поддержку Израилю, но чуть больше (40%) считают, что нынешнего уровня достаточно. Лишь 11% демократов заявили, что США необходимо оказывать больше помощи Израилю. Опрос показал, что около половины демократов заявили, что текущая сумма «примерно правильная», и только около трети заявили, что США слишком поддерживают Израиль.

