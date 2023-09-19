Бывший посол США в Израиле рассказал, перед каким выбором Байден поставит Нетаниягу при встрече

Мартин Индик спрогнозировал, каким будет разговор Байдена и Нетаниягу.

Бывший посол США в Израиле Мартин Индик заявил сегодня утром во вторник, что президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Биньямина Нетаниягу поднимет вопрос о цене, которую Израилю придется заплатить за нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

«Послание президента Байдена будет таким: «Послушай, Биби, мы должны заплатить за сделку. Саудовская Аравия хочет заключить оборонное соглашение с США, и ей самой необходимо разорвать отношения с Китаем и нормализовать отношения с Израилем». Послание президента Байдена будет заключаться в том, что мы должны заплатить за сделку, а Нетаниягу должен сделать выбор между миром с Саудовской Аравией и аннексией Западного Берега", - заявил Интик в интервью Армейскому радио.

Его спросили, имеет ли какое-либо значение тот факт, что Нетаниягу пригласили на встречу с президентом только через много месяцев после его избрания. Индик ответил: «Это нормально, когда премьер-министра приглашают с такой задержкой».

По его словам, "существенное отличие на этот раз состоит в том, что Нетаниягу продвигает реформу, которая создает серьезные разногласия внутри народа Израиля".

Он также отметил, что «Байден пытается показать, что Нетаниягу необходимо остановить раскол и ущерб израильско-американским отношениям».

Курсор писал, что Нетаниягу отказался от приглашения Байдена посетить Белый дом - СМИ.