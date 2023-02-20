Новый протест учителей: СМИ узнали, когда занятия в школах будут отменены

В четверг, 23 февраля, общеобразовательные школы и детские сады в Израиле будут закрыты в связи с забастовкой учителей и воспитателей.

Об этом сообщает портал calcalist.co.il со ссылкой на Центр местного самоуправления.

Там объяснили решение, в том числе, отсутствием решения вопроса о заработной плате сотрудников учебных заведений.

«Но, похоже, основной причиной является противодействие введению налога на имущество. Это позволит переводить средства от муниципалитетов, где построено много предприятий, властям, где строятся жилые дома, с целью поощрения строительства жилья за счет бюджетов влиятельных местных властей», — пишет издание.

Центр местного самоуправления принял решение о закрытии на экстренном совещании 80 глав органов власти, которое состоялось сегодня утром в рамках подготовки к утверждению государственного бюджета. Местные власти требуют принятия соглашения о заработной плате и условиях найма, восполнения нехватки учебных помещений и отмены фонда налога на имущество.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то было достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Отмечалось, что стороны достигли компромисса и после длительных переговоров окончательный текст соглашения передали на утверждение юридического советника правительства.

Так, согласно утвержденным условиям, начинающий педагог будет получать заработную плату в размере 9 тысяч шекелей. Прибавку в 1100 шекелей получат все учителя.

После трехлетнего стажа работы в учебном заведении учитель будет получать единовременную выплату в размере 10 тысяч шекелей за преданность своей образовательной деятельности.

Начинающему директору учебного заведения будут платить 19 тысяч шекелей. Еще стороны согласовали, что 7500 педагогов по определенным дисциплинам будут наняты с персональными договорами.

Также Курсор информировал о том, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.