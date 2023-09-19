Минобороны и ЦАХАЛ показали новый танк "Меркава" – впечатляющие фото

Он частично управляется с помощью искусственного интеллекта.

Минобороны и ЦАХАЛ представили пятое поколение израильского танка "Меркава", получившее название "Барак".

Первые модели поступили в 52-й танковый батальон 401-й бригады. Танки имеют более совершенные датчики, улучшенные прицелы и высокотехнологичные шлемы для командира. Частично они управляются с помощью искусственного интеллекта (ИИ).





Отметим, что "Меркава" является основным боевым танком, разработанным и производящимся в нашей стране. Производство первого серийного танка «Меркава Mk.1» произошло в 1979 году, а последняя модификация танка – «Меркава Барак».

Программу разработки танка утвердили в августе 1970 года, что произошло вскоре после того, как Великобритания отказалась продать Израилю танки «Чифтен». Главой работ по проектированию стал генерал-майор Исраэль Таль, что является необычным случаем для мировой практики танкостроения.

Таль был не инженером, а боевым офицером, а также участвовал во всех арабо-израильских войн. Стальной макет "Меркава" изготовили в апреле 1971 года, а в течение 1972-го отрабатывали концепцию переднего размещения моторно-трансмиссионного отделения (МТО) на переделанном танке «Центурион».

В декабре 1974-го удалось построить два первых опытных образца. Первые 4 серийных танка передали Армии обороны Израиля в апреле 1979-го, а в октябре этого же года «Меркава Mk.1» на официальном уровне приняли на вооружение.

Также "Курсор" сообщал о выпуске Израилем противотанкового боеприпаса Rotem Alpha.