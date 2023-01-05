На заправке в Ришон ле-Ционе произошла стрельба: первые подробности

Медики МАДА и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь, и он был доставлен в медицинский центр «Ассаф ха-Рофе».

Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.

«Когда мы прибыли на место, то увидели, что раненый мужчина сидит в машине с проникающими ранениями тела, — сказал фельдшер МАДА. — Мы оказали ему жизненно необходимую медицинскую помощь и эвакуировал его в больницу, когда его состояние стало серьезным».

Заведующий травматологическим отделением больницы «Ассаф ха-Рофе» сказал: «Пациенту были проведены спасительные процедуры в травмпункте. После того, как его состояние стабилизировалось, его перевели в операционную, и сейчас он находится там на лечении».

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