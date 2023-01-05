В поселке Зарзир произошла стрельба: сообщают о 10 раненых

Сегодня вечером, 5 января, в бедуинской деревне Зарзир на севере Израиля произошла стрельба, в результате которой ранены более 10 человек.

Об этом сообщают на Telegram-канале «Израильские трудовыебудни».

Среди пострадавших 17-летний подросток, он в критическом состоянии, еще 4 человек получили ранения средней степени тяжести (один из них 10-летний).

На место инцидента приехали парамедики «Маген Давид Адом», которые оказали пострадавшим первую помощь, а позже госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам» и «А-Эмек»

Полиция расследует обстоятельства применения огнестрельного оружия.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 5 января, в центре Акко неизвестные открыли стрельбу и тяжело ранили мужчину в возрасте 35 лет. Медики эвакуировали пострадавшего в медцентр «Галилея» в Нагарии. Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Еще мы писали, что 5 января, в городке Модиин-Илит между участниками дорожного движения произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В результате инцидента один мужчина получил ранения.

Напомним, что сегодня, 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.