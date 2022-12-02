Шокирующее видео унижения арабскими подростками еврея-харедим попало в сеть

Подростки-арабы в Старом городе Иерусалима издевались над ультраортодоксальным евреем. Видео распространилось в соцсетях.

Видео издевательств арабских подростков над ультраортодоксальным евреем взорвало интернет.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Малолетние арабские тиктокеры в Старом городе Иерусалима заставляли харедимного еврея целовать им обувь.

Прежде чем обвинять мужчину в том, что он не защищается, возьмите в расчет, что уже были арабские тиктокеры, которые издевались над душевнобольным религиозным евреем.

Ранее Курсор писал, что семеро детей пострадали, когда перевернулся автобус еврейской школы в Нью-Йорке.

Также мы информировали, что в Гуш-Дане был похищен 16-летний подросток: сотни тысяч шекелей выкупа. В Гуш-Дане похитители выкрали подростка и потребовали за его возвращение сотни тысяч шекелей. В результате операции ЯМАМа его удалось освободить.

Кроме того, наш сайт писал, что палестинцы обстреляли автобус на севере от Иерусалима: появились фото. ЦАХАЛ проводит патрулирование нескольких районов в связи с нападением палестинцев на автобус на шоссе 60 к северу от Иерусалима.

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