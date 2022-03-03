Ножевой теракт в Иерусалиме: араб напал на израильтянина

Арабский террорист пытался зарезать израильтянина около Львиных ворот в Иерусалиме

В Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.

О состоянии израильтянина информации нет.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

«Курсор» писал ранее о том, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.По данным полиции, 20-летний подозреваемый был арестован в лагере беженцев Шуафат пограничной полицией и войсками ЦАХАЛа.

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