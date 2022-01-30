Президент Герцог и его супруга встретились с представителями еврейской общины ОАЭ

Президент Ицхак Герцог и его супруга встретились с представителями еврейской общины Объединенных Арабских Эмиратов.
Президент рассказал лидерам общины о своей работе в качестве председателя Еврейского агентства по развитию и продвижению еврейской общины в регионе и сказал: «Мы вместе несем послание надежды, мира, сотрудничества и процветания.
«Нет никаких сомнений в том, что это сообщение должно быть больше услышано семьями и отдельными лицами с Ближнего Востока, если мы намерены показать им, что есть другой путь.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Герцог встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби.
Герцог сказал, что его визит в ОАЭ, первый в истории израильского президента, является выражением «видения и мечты о мире и духа мира, который мы несем всему региону».
Кроме того, стало известно, что президент Израиля и наследный принц бин Заид проведут еще одну незапланированную встречу.
Герцог сообщил бин Заиду, что медицинский центр Шнайдера назовет педиатрическую медицинскую конференцию в честь Авраамовых соглашений.
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