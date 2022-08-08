Обещает компенсацию: Либерман озвучил важное заявление

Либерман встретился с лидерами общин на юге и пообещал компенсацию. Он также отметил, что деньги уже выделены на улучшение бомбоубежищ в этом районе.

Министр финансов Авигдор Либерман встретился с лидерами общин на юге Израиля, пострадавшими в ходе последнего раунда боевых действий с террористическими группировками в Газе.

Либерман пообещал финансовую компенсацию всем тем, кто пропустил работу из-за боевых действий и предшествовавшего им карантина.

Либерман сказал, что он расширил компенсацию для тех, кто находится в радиусе 40 километров от границы, по сравнению с ранее согласованными 7 километрами.

Либерман также отметил, что деньги уже выделены на улучшение бомбоубежищ в этом районе.

Ранее сегодня президент Ицхак Герцог тоже побывал на юге. Он встретился с руководителями южных муниципалитетов во время посещения пострадавшего от ракет города Сдерот после того, как прошлой ночью вступило в силу соглашение о прекращении огня, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и базирующимся в Газе палестинским «Исламским джихадом».

«Без этого региона не было бы Государства Израиль. Вы — ворота в Государство Израиль, и вы — стена, защищающая Государство Израиль», — сказал Герцог, согласно заявлению его офиса.

Президент поприветствовал «невероятную стойкость» израильтян в общинах у границы с Газой и «всех, кто вместе с вами участвовал в обороне».

«Курсор» писал, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.