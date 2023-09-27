Обещают много денег – как мошенники обманывают пожилых людей в Израиле

Пожилые люди чаще, чем все население в целом, страдают от нарушения их трудовых и потребительских прав.

Некоммерческая организация "Эмун ха-цибур", которая защищает права потребителей, рассказала, какие "уловки" используют мошенники, чтобы выманить у доверчивых пожилых людей их деньги. Часто они завлекают их интересными подработками, обещая высокий доход.

Об этом сообщает издание "Детали".

Один из израильтян, обратившийся в организацию, рассказал, что из-за трудного финансового положения был вынужден искать себе дополнительный заработок и попал в ловушку компании сетевого маркетинга. Ему предложили работу турагента в интернете и пообещали, что его зарплата будет в месяц составлять около 50 тысяч шекелей, но до начала обучения ему необходимо внести "вступительный взнос" в размере 5800 шекелей.

Позже мужчина осознал, что компания использует в своей работе "пирамиду" сетевого маркетинга, и он понял, что эта работа не совсем ему подходит и попросил вернуть взнос, но ему категорически отказали. Израильтянин полгода безрезультатно требовал возврата своего "аванса".

В организации отмечают, что в нашей стране проживает около 1,2 миллиона пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников и страдают от нарушения трудовых и потребительских прав со стороны бизнесов. И даже когда речь не идет о мошенничестве или вовлечении в "финансовые пирамиды", люди пожилого возраста сталкиваются с недобросовестным отношение со стороны продавцов товаров и услуг.

"Курсор" писал ранее, что израильтянам рассказали о новой схеме, которую используют мошенники для кражи кредитных карт.