Израильтян предупредили о новой схеме мошенников

Нужно быть очень внимательным.

Израильтянам рассказали о новой схеме, которую используют мошенники для кражи кредитных карт.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Злоумышленник обращается к своей потенциальной жертве касательно покупок в группах или на маркетплейс. После он присылает ссылку на поддельный сайт, где человек вводит информацию о своей карте и, таким образом, оказывается в мошеннической ловушке.

Ранее "Курсор" сообщал, что израильская полиция опубликовала видеоролик об опасности передачи личных данных. По словам правоохранителей, нужно быть очень осторожным, если получаешь звонок с неизвестного номера.

Кроме этого, нельзя передавать личные данные телефонным мошенникам. Также полиция призывает передать эту информацию пожилым родственникам, чтобы они тоже были защищены.

Помимо этого мы писали об израильских банкоматных мошенниках, из-за которых нужно быть внимательным, когда снимаешь наличные средства. В прошлом месяце от действия злоумышленников пострадали сразу несколько жителей Нагарии.

Гражданам приходили уведомления о пропаже крупных сумм денег из кредитных карт, хотя банковскую или кредитную карту у них не похищали. Жертвы обратились к полиции, которая допустила, что преступники могли установить на банковский аппарат гаджет, который позволил им завладеть доступом к вводимым снимающими деньги кодам.

Самым распространенным способом банкоматного мошенничества метод, при котором злоумышленник устанавливает карты или скиммеры, незаметные на первый взгляд. Они благодаря этому могут считывать платежную информацию непосредственно с карты, когда владелец вставляет ее банкомат. Поэтому они делают дубликат карты и воруют с нее деньги.