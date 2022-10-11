Обмен пленными: Украина вернула тело погибшего израильтянина

Украина и россия* провели очередной обмен пленными. В частности, из России удалось вернуть командиров полка «Азов».

Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что среди новых освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

«Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести», — написал Ермак.

Также руководитель ОП сообщил о возвращении тела погибшего бойца ВСУ. Им оказался бывший футбольный тренер Дмитрий Фиалка.

«Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки», — подчеркнул Ермак.

О гибели Фиалки сообщил 4 сентября футбольный клуб «Динамо» (Львов). Гражданин Израиля 39-летний Дмитрий Фиалка в последние годы проживал в Украине.

По данным израильских СМИ, он ранее репатриировался в Израиль, служил в бригаде «Нахаль», прошел Вторую Ливанскую войну. Затем работал тренером детского футбольного клуба «Маккаби» в Беэр-Шеве, где теперь живут его мать и сестра.

Несколько лет назад, по словам друзей Фиалки, он отправился в Украину, где встретил девушку. Они обручились, у них родились дети.

Как сообщал Курсор, рф специально провела обмен пленными с Украиной в день объявления мобилизации.По словам аналитиков, власти россии* под надуманными предлогами насильно вербуют россиян для участия в войне в Украине, нарушая обещание кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт.

Также Курсор информировал о роли Абрамовича в освобождении из рф пленных британцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!