Обнародовали скандальную запись Смотрича: «Избирателям все равно, гомофоб я или фашист»

В записи, сделанной несколько месяцев назад, ультраправый министр говорил, что может действовать против ЛГБТ-сообщества без каких-либо последствий со стороны своей избирателей.

Министр финансов Бецалель Смотрич сказал, что он уверен, что сможет принять активные меры против ЛГБТК-сообщества без каких-либо последствий со стороны своей политической базы, потому что его избирателям «плевать» на «геев», согласно записи, которая была обнародована сегодня.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На записи, опубликованной общественным вещателем «Кан», видно, что Смотрич — крайне правый глава партии «Религиозный сионизм» и ключевая фигура в новом правительстве — говорит, что его избиратели знают о его давней анти-ЛГБТ-позиции.

«Может быть, я ультраправый человек, гомофоб, расист, фашист, но мое слово — моя связь», — говорит он.

Не уточнив, где состоялся разговор, и был ли он до или после национальных выборов 1 ноября, Кан сообщает, что Смотрич сказал бизнесмену, который его поддерживает: «Сефард, традиционный человек, вы думаете, они заботятся о геях? Им плевать. Они говорят мне: «У меня нет с ними проблем», [но] ты думаешь, их волнует, что я выступаю против них?».

На конкретный вопрос об активных шагах, которые он может предпринять против сообщества ЛГБТК+, Смотрич сказал, что сторонники его партии «Религиозный сионизм», в том числе глава профсоюза торговцев на популярном рынке Махане Иегуда в Иерусалиме, гораздо больше заинтересованы в его политике в отношении израильско-палестинского конфликта и в его категорическом отказе присоединиться к коалиции, которая опиралась на исламистскую партию РААМ.

«Послушайте, [избиратель] знает, что я [против ЛГБТК+]. Для них это не имеет значения. Я единственный, кто не пошел с РААМ и не охраняет Землю Израиля для своих внуков. Они прикроют меня», — говорит Смотрич, который сейчас является частью нового правительства Нетаниягу, которого многие считают самым правым в истории Израиля.

Затем политик рассказывает, как далеко он готов зайти в применении библейских предписаний, в очевидной взаимности: «Я не буду побивать геев камнями [до смерти], и вы не будете заставлять меня есть креветки».

Запись становится известна, когда правительство планирует изменить антидискриминационные законы — по требованию Смотрича — таким образом, как предупреждают критики, что это может позволить частным компаниям отказывать в обслуживании определенным группам. Пункт в коалиционных сделках предусматривает, что закон будет изменен «таким образом, чтобы предотвратить причинение вреда частному бизнесу, который воздерживается от предоставления услуг или продуктов из-за религии, при условии, что это услуга или продукт, которые не являются уникальными и которому можно найти альтернативу поблизости и по сходной цене».

Нетаниягу неоднократно отрицал, что его правительство намерено нарушать права ЛГБТК+. Но он также привлек Ави Маоза, лидера партии Ноам в качестве заместителя министра, которому будет поручено контролировать ряд программ в системе образования. Это вызвало поток критики и беспокойства, поскольку многие местные муниципалитеты заявили, что не допустят введения анти-ЛГБТ-контента или иного нелиберального контента в своих школах.

Смотрич имеет долгую историю анти-ЛГБТК-активизма, хотя в последние годы он ограничил свои публичные заявления по этому поводу.

Глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал недавно разоблаченные высказывания Смотрича, заявив, что запись «еще раз напоминает нам, насколько слаб Нетаниягу и насколько опасно его пленение в руках расистских экстремистов. Это не вопрос левых или правых, это стало большим вопросом: любовь или ненависть».

Тали Фридман, глава профсоюза торговцев на рынке Махане Иегуда, упомянутого в записи Смотрича, заявила, что профсоюз «является аполитичным органом», отвергнув «заявления, стигматизирующие рынок», и добавив, что она никогда не встречалась со Смотричем.

Ранее Курсор писал, что Смотрича наделили новыми полномочиями. Министр финансов принимает бразды правления гражданской администрацией после встречи с высшими должностными лицами Министерства обороны.

Также Курсор сообщал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.